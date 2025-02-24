Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Bölgede etkili olan yağışların ardından Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki Sarp Tüneli girişinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

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