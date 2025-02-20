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        Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi

        Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:12 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:12
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        Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi
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        Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın gece yarısından itibaren şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.

        Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 21 Şubat Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de ayni tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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