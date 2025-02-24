Kemalpaşa-Sarp kara yolunda heyelan

Heyelan sabah saatlerinde Kemalpaşa ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu Sarp mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan koparak akan toprak kütlesi ve kayalar, Sarp Sınır Kapısı’na giden kara yolundaki tünel çıkışına doldu. Yol tek yönlü olarak ulaşıma kapanırken, heyelandan yaralanan olmadı. Ekipler, araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunun ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

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