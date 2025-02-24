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        Kemalpaşa-Sarp kara yolunda heyelan

        ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesi ile Sarp Sınır Kapısı arasında yer alan Karadeniz Sahil Yolu'nda tünel çıkışında heyelan oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:39 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:45
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        Kemalpaşa-Sarp kara yolunda heyelan
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        ARTVİN’in Kemalpaşa ilçesi ile Sarp Sınır Kapısı arasında yer alan Karadeniz Sahil Yolu'nda tünel çıkışında heyelan oluştu. Ulaşıma kapanan kara yolunda ekipler, çalışma başlattı.

        Heyelan sabah saatlerinde Kemalpaşa ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu Sarp mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan koparak akan toprak kütlesi ve kayalar, Sarp Sınır Kapısı’na giden kara yolundaki tünel çıkışına doldu. Yol tek yönlü olarak ulaşıma kapanırken, heyelandan yaralanan olmadı. Ekipler, araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunun ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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