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        Artvin'de seyir halindeki kamyonet alev aldı

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde seyir halinde alev alan kamyonetteki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:05
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        Artvin'de seyir halindeki kamyonet alev aldı
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        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde seyir halinde alev alan kamyonetteki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Şavşat ilçesin Elmalı köyünde karla kaplı yolda seyreden Çağlar Yıldırım yönetimindeki 53 FE 776 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümden alev aldı. Kamyonetinden duman yükseldiği gören sürücü, araçtan çıkıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, alev topuna dönen kamyoneti söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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