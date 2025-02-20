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        Otomobille cipin çarpıştığı kaza kamerada

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde otomobille cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:28 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:30
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        Otomobille cipin çarpıştığı kaza kamerada
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        ARTVİN’in Şavşat ilçesinde otomobille cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Caddesi, eski sanayi mevkisinde meydana geldi. Yusuf T. idaresindeki 16 BLJ 509 plakalı cip, Mutlu Aydın yönetimindeki 34 VT 3750 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Mutlu Aydın yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalede bulunduğu Aydın, kaldırıldığı Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza, çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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