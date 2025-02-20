Artvin'de kar yağışı kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

Bazı tırların yolda kayması nedeniyle kara yolu bir süre çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, Hopa-Borçka kara yolunun Cankurtaran mevkisinde etkili oldu. Yağış ve buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçlar yolda mahsur kaldı.

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