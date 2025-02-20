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        Artvin'de kar yağışı kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

        Artvin'de kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:48 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:48
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        Artvin'de kar yağışı kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi
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        Artvin'de kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, Hopa-Borçka kara yolunun Cankurtaran mevkisinde etkili oldu. Yağış ve buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçlar yolda mahsur kaldı.

        Bazı tırların yolda kayması nedeniyle kara yolu bir süre çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açılan yolda, kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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