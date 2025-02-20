Artvin'de kar yağışı kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi
Artvin'de kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı.
Artvin'de kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, Hopa-Borçka kara yolunun Cankurtaran mevkisinde etkili oldu. Yağış ve buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçlar yolda mahsur kaldı.
Bazı tırların yolda kayması nedeniyle kara yolu bir süre çift yönlü ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açılan yolda, kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.
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