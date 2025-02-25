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        Artvin'de Üniversite Güvenlik Toplantısı yapıldı

        Artvin'de, Üniversite Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:52
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        Artvin'de Üniversite Güvenlik Toplantısı yapıldı
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        Artvin'de, Üniversite Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Turan Ergün başkanlığında, Artvin Çoruh Üniversitesi ile öğrenci yurtlarının sorunları ve güvenliğinin görüşüldüğü toplantı, Valilik Salonunda yapıldı.

        Toplantıya, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hasan Kara, yurt müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

        Vali Ergün, üniversitede güvenlik konusunu çok önemsediklerini belirterek, geleceğin teminatı olan gençlerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için gereken bütün tedbirleri birlikte alacaklarını söyledi.

        Ergün, şehir merkezinde yapımı devam eden yaklaşık 3 bin öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu binalarının son durumu hakkında da ilgililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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