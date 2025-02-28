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        Sarp Sınır Kapısı ve Karadeniz Sahil Yolu'nda tır yoğunluğu oluştu

        Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda ve Karadeniz Sahil Yolu'nda, Gürcistan tarafından kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmemesi nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:48 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:55
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        Sarp Sınır Kapısı ve Karadeniz Sahil Yolu'nda tır yoğunluğu oluştu
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        Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda ve Karadeniz Sahil Yolu'nda, Gürcistan tarafından kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmemesi nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

        Gürcistan'da ve Doğu Karadeniz'de son bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle Türkiye'den gidecek tırların girişine Gürcistan tarafından izin verilmemesi, Sarp Sınır Kapısı ile Karadeniz Sahil Yolu'ndaki trafiği olumsuz yönde etkiledi.

        İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere götürmek için Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırlar, 4 gündür geçişlerin yapılamaması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki belli bölümlerde bekleyişini sürdürüyor.

        Yetkililer, bugün itibarıyla Gürcistan'a gidebilmek için 1970 tırın beklediğini bildirdi.

        - "Alınan tedbirlerle süreci yönetiyoruz"

        Artvin Valisi Turan Ergün, AA muhabirine, Gürcistan'daki kar yağışı nedeniyle bu sorunun yaşandığını söyledi.

        Batum şehrindeki kar yağışının ardından Türkiye'den çıkış yapacak tırların geçişine izin verilmediğine işaret eden Ergün, şunları kaydetti:

        "Biz bunu İl Emniyet Müdürlüğümüzle bütün çevre iller Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun hatta Amasya dahil Sarp'tan geçecek olan tırların bulunduğu yerlerde kalmalarını sağlayacak şekilde alınan tedbirlerle süreci yönetiyoruz. İnşallah önümüzdeki saatlerde geçişlere kademeli olarak Gürcistan makamları izin verecek. O sorun da belli takvim içinde çözülmüş olacak. İlk etapta bozulacak malzeme taşıyan 100 tırın geçişi sağlanacak. Batum'daki başkonsolosumuzla istişare halindeyiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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