Artvin'de minibüsün tıra çarptığı kazada 12 kişi yaralandı

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Durumu ağır olan Fatih H. ve Ersin Ö'nün Rize'deki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve yolculardan Fatih H, Ersin Ö, Azra K, Meryem H, Naime T, Zekeriya D, Rezan G, Levent A, Zekiye T, Fatih Ş. ve Hanife Ö. yaralandı.

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