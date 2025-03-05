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        Artvin'de minibüsün tıra çarptığı kazada 12 kişi yaralandı

        Artvin'in Hopa ilçesinde yolcu minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:29
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        Artvin'de minibüsün tıra çarptığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Artvin'in Hopa ilçesinde yolcu minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

        Artvin Caddesi Yanmış Köprü mevkisinde Yaşar K'nin kullandığı 08 D 5020 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 08 ABP 684 plakalı tıra çarptı.

        Kazada sürücü ve yolculardan Fatih H, Ersin Ö, Azra K, Meryem H, Naime T, Zekeriya D, Rezan G, Levent A, Zekiye T, Fatih Ş. ve Hanife Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Fatih H. ve Ersin Ö'nün Rize'deki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

        Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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