Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de dereye düşen kişi kurtarıldı

        Artvin'in Borçka ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi AFAD ve İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 19:34 Güncelleme: 09.03.2025 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de dereye düşen kişi kurtarıldı
        ABONE OL

        Artvin'in Borçka ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi AFAD ve İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçedeki Düzköy Cevizli Mahallesinde yol kenarında yürüyen Ahmet Çatan (46) dengesini kaybederek dereye yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler kendi imkanları ile dereden çıkamayan Çatan'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

        İplerle dereye inen ekipler Çatan'ı mahsur kaldığı yerden yola çıkardı.

        Sağlık durumu iyi olan Çatan tedbir amaçlı Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?

        Benzer Haberler

        İranlı şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı
        İranlı şüphelinin bağırsağından uyuşturucu çıktı
        Artvin'de yaralı puhu tedaviye alındı
        Artvin'de yaralı puhu tedaviye alındı
        Artvin'de bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli gözaltına...
        Artvin'de bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli gözaltına...
        Artvin'de kaçak avlanan 2 kişiye 673 bin lira ceza kesildi
        Artvin'de kaçak avlanan 2 kişiye 673 bin lira ceza kesildi
        DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Yıldız, altyapı çalışmalarını inceledi
        DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Yıldız, altyapı çalışmalarını inceledi
        Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı "halatla atlama" tutkunlarına ev sahipl...
        Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı "halatla atlama" tutkunlarına ev sahipl...