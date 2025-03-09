Artvin'de dereye düşen kişi kurtarıldı
Artvin'in Borçka ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi AFAD ve İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Artvin'in Borçka ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kişi AFAD ve İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçedeki Düzköy Cevizli Mahallesinde yol kenarında yürüyen Ahmet Çatan (46) dengesini kaybederek dereye yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler kendi imkanları ile dereden çıkamayan Çatan'ı kurtarmak için çalışma başlattı.
İplerle dereye inen ekipler Çatan'ı mahsur kaldığı yerden yola çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan Çatan tedbir amaçlı Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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