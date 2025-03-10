Artvin'deki heyelandan etkilenen 2 katlı ev sürüklendi
Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelandan etkilenmesine rağmen yapı bütünlüğü bozulmayan 2 katlı ev yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelandan etkilenmesine rağmen yapı bütünlüğü bozulmayan 2 katlı ev yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Orta Hopa Mahallesi'ndeki eski Hopa-Kemalpaşa yolu üzerindeki Kanlı Dere mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yol kenarındaki Hikmet Kapucu'ya ait 2 katlı ev, temeliyle birlikte bulunduğu yerden kayarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Heyelanın meydana geldiği alanın çevresinde derin çatlaklar oluştuğu, sürüklenen evin yapı bütünlüğünü koruduğu görüldü.
AFAD ekiplerinin bölgedeki risk analiz çalışmaları devam ediyor.
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