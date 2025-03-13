Artvin Valisi Ergün öğrencilerle bir araya geldi

Vali Ergün, okulun mevcut durumu ve faaliyetler hakkında İl Milli Eğitim Müdür Vekili Müdür Erol Murtezaoğlu ve okul müdürü Muhammet Gebiç’ten bilgi aldı.

Vali Ergün, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ile Yeni Mahalle Orta Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

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