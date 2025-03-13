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        Artvin Valisi Ergün öğrencilerle bir araya geldi

        Artvin Valisi Turan Ergün, Yeni Mahalle Orta Okulu'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:38
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        Artvin Valisi Ergün öğrencilerle bir araya geldi
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        Artvin Valisi Turan Ergün, Yeni Mahalle Orta Okulu’na ziyarette bulundu.

        Vali Ergün, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ile Yeni Mahalle Orta Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle sohbet eden Ergün, eğitim hayatlarına dair tavsiyelerde bulundu.

        Vali Ergün, okulun mevcut durumu ve faaliyetler hakkında İl Milli Eğitim Müdür Vekili Müdür Erol Murtezaoğlu ve okul müdürü Muhammet Gebiç’ten bilgi aldı.

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