Artvin'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı

Artvin'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Seyitler Köyü Çoruh Kız Öğrenci Yurdu önündeki alanda düzenlenen etkinlikte, 150 ceviz, elma, armut, limon, mandalina ve zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Turan Ergün, su ve orman kenti olan Artvin'in yüzölçümünün yüzde 59'unu kaplayan ormanları daha da arttırmak adına geçen yıl 500 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Bu yıl sayıyı daha da arttırarak 1 milyon 200 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini belirten Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün burada kendileri de birer fidan olan çocuklarımızla dikeceğimiz her bir fidan büyüyüp serpilirken, onlar da ülkemizin geleceğini kucaklamaya talip bir birikimle kendilerini geliştirecek, ülkemize hayırlı evlatlar olarak yetişeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Artvin'imizde ve ülkemizde olmak üzere, ağaç, çevre ve orman hassasiyetinin arttırılmasına katkı sağlayacağına inandığımız 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ormanla ilgili birimlerde özveriyle çalışan bütün personelimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

Halk oyunları ekibinin de gösteri sunduğu programa, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.