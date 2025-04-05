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        Sarp Sınır Kapısı'nda 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

        Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:56
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        Sarp Sınır Kapısı'nda 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
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        Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurda giriş yapmak isteyen yabancı plakalı tır, risk analizi sonucunda x-ray taramasına sevk edildi.

        Tırda yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu belirlenen 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

        Yabancı uyruklu tır sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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