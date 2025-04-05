Sarp Sınır Kapısı'nda 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi
Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Artvin'de, Sarp Sınır Kapısı'nda 27 bin paket gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurda giriş yapmak isteyen yabancı plakalı tır, risk analizi sonucunda x-ray taramasına sevk edildi.
Tırda yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu belirlenen 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.
Yabancı uyruklu tır sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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