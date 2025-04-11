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        Artvin'de çığ nedeniyle kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı

        Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:07 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:19
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        Artvin'de çığ nedeniyle kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan kara yolunun Camili Geçidi mevkisinde dün akşam saatlerinde çığ düştü.

        Çığ nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan kara yolu güzergahındaki Düzenli, Uğur, Kayalar, Camili, Efeler ve Maral köylerine ulaşım kapandı.

        Karayolları ekipleri bölgede olası çığ riskini göz önünde bulundurarak, kontrollü çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Öte yandan çığın düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.﻿

        Galeri
        Galeri

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