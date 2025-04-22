Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Valisi Ergün, 23 Nisan dolayısıyla Gürcistan'dan gelen çocuklarla buluştu

        Artvin Valisi Turan Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere şehre gelen Gürcü öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Valisi Ergün, 23 Nisan dolayısıyla Gürcistan'dan gelen çocuklarla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin Valisi Turan Ergün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere şehre gelen Gürcü öğrencilerle buluştu.

        Artvin Öğretmenevi'nde Gürcistan'ın Tercoli ili Çocuklar Örnek Halk Folklor Grubu ile bir araya gelen Ergün, çocukların bayramını kutladı.

        Ergün, komşu ve dost ülke Gürcistan'ın çocuklarını Artvin'de görmekten ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek milli bayram olan 23 Nisan'ın coşkusunu komşu ve dost ülkenin çocukları ile birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirten Ergün, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincimizi, buraya kadar gelerek, bizlerle paylaştığınız için her birinize şahsım, Artvin'in tüm çocukları ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

        Ergün, çeşitli hediyeler verdiği çocuklarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

        Ziyarette, Vali Yardımcısı Berker Çırak ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Harvard'dan Trump yönetimine dava
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        Fenerbahçe'nin Nisan ayı şanssızlığı!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Galatasaray yarı final peşinde!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        Papa'nın odaları mühürlendi, cenaze töreni ne zaman?
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        ABD'de İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Cesetle 10 gün aynı evde! Hamile Elif'i katletti!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        Kavgadan kaçarken köprüden uçtu!
        "Kavga edemiyoruz"
        "Kavga edemiyoruz"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Kamu işçisinin ücreti eridi
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        ABD'den güneş paneline vergi
        ABD'den güneş paneline vergi
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?
        Aralıklı oruç mu, akdeniz diyeti mi?

        Benzer Haberler

        Artvin'de Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri yapıldı
        Artvin'de Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri yapıldı
        Boğaların güreşi arenanın dışına taştı, izleyiciler tedirginlik yaşadı (2)
        Boğaların güreşi arenanın dışına taştı, izleyiciler tedirginlik yaşadı (2)
        Boğaların güreşi arenanın dışına taştı, izleyiciler tedirginlik yaşadı
        Boğaların güreşi arenanın dışına taştı, izleyiciler tedirginlik yaşadı
        Artvin'de boğa sahibini yaraladı
        Artvin'de boğa sahibini yaraladı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Artvin'de incelemelerde bulundu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Artvin'de incelemelerde bulundu
        Arhavi'de sempozyum düzenlendi
        Arhavi'de sempozyum düzenlendi