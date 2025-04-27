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        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi

        Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:11
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        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi
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        Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Bölgede son günlerde etkisini sürdüren yağışların ardından kara yolunun 31. kilometresinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle toz bulutunun oluştuğu bölgede kara yolu ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin başlattığı çalışmanın ardından kara yolu kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

        Öte yandan aracıyla bölgeden geçen bir sürücü heyelan anını cep telefonuyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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