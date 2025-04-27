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        Artvin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Artvin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:44
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        Artvin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Artvin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, devriye görevi yaptıkları sırada Yusufeli Çağlayan köyü mevkisinde araziye saklanan 10 düzensiz göçmeni tespit etti.

        Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptıkları iddia edilen Z.Ç. (47) ve M.Ş. (32) gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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