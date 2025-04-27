Artvin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptıkları iddia edilen Z.Ç. (47) ve M.Ş. (32) gözaltına alındı.

Ekipler, devriye görevi yaptıkları sırada Yusufeli Çağlayan köyü mevkisinde araziye saklanan 10 düzensiz göçmeni tespit etti.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

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