GÜNCELLEME- Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı

Devam eden toprak kaymaları nedeniyle ekipler yolun açılması için çalışma yürütemezken, ulaşımın alternatif güzergah olan Ardanuç-Ardahan kara yolu üzerinden sağlandığı bildirildi.

Toprak ve kaya düşmelerinin devam ettiği bölgede, kara yolu yeniden çift taraflı ulaşıma kapandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.