Artvin'de bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

Yangında, İkinci'ye ait 2 katlı ev ve ahır ile Naci Yıldırım'a ait ahşap ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yamaçüstü köyünde Hayrettin İkinci'ye ait 2 katlı betonarme evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.

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