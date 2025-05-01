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        Artvin'de bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:24
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        Artvin'de bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.

        Yamaçüstü köyünde Hayrettin İkinci'ye ait 2 katlı betonarme evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınındaki 2 ahır ve samanlığa sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında, İkinci'ye ait 2 katlı ev ve ahır ile Naci Yıldırım'a ait ahşap ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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