Artvin'de bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.
Yamaçüstü köyünde Hayrettin İkinci'ye ait 2 katlı betonarme evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınındaki 2 ahır ve samanlığa sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, İkinci'ye ait 2 katlı ev ve ahır ile Naci Yıldırım'a ait ahşap ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
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