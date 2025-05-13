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        Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Artvin'de, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:19
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        Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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        Artvin'de, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Vali Turan Ergün, Valilik Salonunda organize edilen toplantıda, geçen ay, haklarında arama ve tutuklama kararı bulunan 82 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini söyledi.

        İl genelinde kişiye ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili bilgi veren Ergün, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 5 operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'inin tutuklandığını belirtti.

        Ergün, Artvin'de geçen ay düzenlenen 13 operasyonda 44 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ifade ederek, "Bu operasyonlarda 6 kişi tutuklandı. Artvin'de huzur ve asayişin sağlanması için tüm birimlerimizle 24 saat esasıyla çalışmalarımız sürüyor. Artvin güvenli bir kent, bu güvenliği en üst seviyeye çıkaracağız." dedi.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Selçuk Tipi de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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