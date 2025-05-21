Artvin'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Artvin'de Kazım Karabekir Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen fuarda, 5 öğretmen danışmanlığında 50 öğrencinin hazırladığı 20 proje sergilendi.

Proje Koordinatörü Yeliz Canbaz Başkaya, yaptığı konuşmada, bilim fuarlarının genç beyinlerin merak duygusunu harekete geçirdiğini söyledi.

Fuarda öğrencilerin yaratıcı fikirlerine ait ürünlerin sergilendiğini ifade eden Başkaya, "Yaptığımız projeler arasında doğadan ilham alan robot tasarımları, ata tohumlarının korunması, biyokaçakçılıkla mücadele, lavantanın faydalarını keşfetmek, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, tarihi camilerimiz ve kültürel mirasımızın belgelenmesi gibi çalışmalar yer alıyor." diye konuştu.

Projeler arasında Ahmet Berkay Bayram ve Yiğit Erim Perçim tarafından hazırlanan "Engelleri Aşan Robot" projesi ile Zeynep Alkan, Arda Kağan Öztürk ve Ezgi İpek Topbaş'ın hazırladığı "Genetik Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı İçin Biyokaçakçılık ve Biyokorsanlıkla Mücadele" projesi ilgi gördü.