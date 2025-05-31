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        Artvin'de köye inen yavru ayı görüntülendi

        Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde, köye inen yavru ayı görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:57
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        Artvin'de köye inen yavru ayı görüntülendi
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        Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde, köye inen yavru ayı görüntülendi.

        İlçeye bağlı Demirci köyüne gelen ayı, bir evin bahçesinde dolaşarak yiyecek aradı. Ev sakinleri, fark ettikleri yavru ayıyı cep telefonu kamerasıyla bir süre kaydetti.

        Çevrede dolaşan yavru ayı, daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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