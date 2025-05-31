Artvin'de köye inen yavru ayı görüntülendi

İlçeye bağlı Demirci köyüne gelen ayı, bir evin bahçesinde dolaşarak yiyecek aradı. Ev sakinleri, fark ettikleri yavru ayıyı cep telefonu kamerasıyla bir süre kaydetti.

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