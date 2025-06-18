Artvin Valisi Ergün'den Artvin Ticaret Borsasına ziyaret

Artvin Valisi Turan Ergün, Ticaret Borsası yetkilileriyle bir araya geldi.

Artvin Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Ergün, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Ergün, kentin sanayi ve ticaret potansiyelini görüşmek, geleceğe dair hedefleri paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Artvin Ticaret Borsası'nın şehrin üretim kapasitesini artırmak, ticaretini geliştirmek ve ihracat potansiyelini yükseltmek amacıyla hayata geçirildiğini belirten Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"İlimizde tarımsal, hayvansal ve zirai ürünlerin tescil işlemleri artık doğrudan Artvin'de Ticaret Borsası güvencesiyle yapılabilmektedir. Bu gelişme zaman ve maliyet avantajı sağladığı gibi, tüccarlarımız için doğrudan ekonomik kazanç anlamına da gelmektedir. Borsamızda bugüne kadar 11 ürün tescillenmiş, işlem görebilecek yaklaşık 150 kotasyon ürünü belirlenmiştir."

Ergün, Artvin'in stratejik konumu sayesinde ülkenin ve bölgenin önemli bir ticaret kapısı haline geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: