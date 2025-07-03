TİGAD Genel Başkanı Geçgel'den Artvin Valisi Ergün'e ziyaret

Ziyarette, TİGAD İç Anadolu Bölge Temsilcisi Üstün Tuncel ile Artvin Temsilcisi Hatice Nur Ersöz de yer aldı.

Vali Ergün, basının, toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Artvin Valisi Turan Ergün, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel ile bir araya geldi.

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