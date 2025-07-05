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        Artvin'de yaylada kaldığı çadırda karbonmonoksitten zehirlenen polis öldü

        Artvin'de polis memuru, yaylada kaldığı çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:25 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:25
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        Artvin'de yaylada kaldığı çadırda karbonmonoksitten zehirlenen polis öldü
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        Artvin'de polis memuru, yaylada kaldığı çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sercan Yerebakan (27), yıllık iznini geçirmek üzere bir süre önce memleketi Artvin'e geldi.

        "44. Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen boğa güreşlerini izlemek için Kafkasör Yaylası'nda çadır kuran Yerebakan, geceyi burada geçirdi.

        Sabah çadıra gelen akrabaları, Yerebakan'ı hareketsiz buldu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan Yerebakan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yapılan ilk incelemede, Yerebakan'ın, çadırdaki çamaşır makinesi kazanından yapılmış sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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