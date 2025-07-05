Artvin'de yaylada kaldığı çadırda karbonmonoksitten zehirlenen polis öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

"44. Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen boğa güreşlerini izlemek için Kafkasör Yaylası'nda çadır kuran Yerebakan, geceyi burada geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sercan Yerebakan (27), yıllık iznini geçirmek üzere bir süre önce memleketi Artvin'e geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.