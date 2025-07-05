Artvin'de "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle devam etti

Güreşlerin ardından düzenlenen törende dereceye giren boğaların sahiplerine kupa ve hediye çekleri, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve diğer ilgililer tarafından verildi.

"Küçük orta" kategorisinde Erkan Keskin'in "Bozo", "büyük orta" kategorisinde Selim Sargun'un "Çirkin Kral" ve "süper baş" kategorisinde Osman Tebelleş'in "Nişan" adlı boğaları rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Zaman zaman yağmur, sis ve soğuk havanın etkili olduğu yayladaki boğa güreşlerini binlerce kişi izledi.

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