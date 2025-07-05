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        Artvin'de "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle devam etti

        Artvin'de düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:58 Güncelleme: 05.07.2025 - 18:11
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        Artvin'de "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle devam etti
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        Artvin'de düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sürdü.

        Artvin Belediyesince şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda boğa güreşi kültürünü yaşatmak amacıyla organize edilen festivalin üçüncü gününde, "küçük orta", "büyük orta" ve "süper baş" kategorisinde 38 boğa arenaya çıktı.

        Zaman zaman yağmur, sis ve soğuk havanın etkili olduğu yayladaki boğa güreşlerini binlerce kişi izledi.

        "Küçük orta" kategorisinde Erkan Keskin'in "Bozo", "büyük orta" kategorisinde Selim Sargun'un "Çirkin Kral" ve "süper baş" kategorisinde Osman Tebelleş'in "Nişan" adlı boğaları rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

        Güreşlerin ardından düzenlenen törende dereceye giren boğaların sahiplerine kupa ve hediye çekleri, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve diğer ilgililer tarafından verildi.

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