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        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Artvinlilerle Buluşuyor" programında konuştu:

        Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, idarenin Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyma oranı dünya ortalamasının üzerinde." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:08 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:15
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        Kamu Başdenetçisi Akarca, "Ombudsman Artvinlilerle Buluşuyor" programında konuştu:
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        Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, idarenin Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyma oranı dünya ortalamasının üzerinde." dedi.

        Akarca, Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Artvinlilerle Buluşuyor" programında, Kamu Denetçiliği Kurumunun mahkemeye gitmeden önce başvurulacak hak arama kurumu olduğunu söyledi.

        Mehmet Akarca, kurum olarak idarenin her türlü iş ve eylemleri ile kamu görevlilerinin tutum, davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuk ve hakkaniyet yönünden araştırıp inceleyerek, kamu idarelerine tavsiyede bulunduklarını hatırlattı.

        Vatandaşın idare ile sorunlarını dostane bir şekilde çözen bir kurum olduklarına dikkati çeken Akarca, "Tabiri caizse vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapmaktayız. Kurumumuza başvuru çok kolay. İnternet sayfamız üzerinden, e devlet üzerinden, kaymakamlıklarımız ya da valiliklerimiz aracılığıyla dilekçeleri göndermek suretiyle başvuru yapılabilmekte. Mahkemeye gitmeden sorunların en kısa, en pratik en hızlı sürede çözülmesini amaçlıyoruz. İdareden her türlü bilgi ve belgeyi alıyoruz ve 6 ay içinde kararlarımızı veriyoruz. Tavsiye kararlarımıza uyma oranında Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde." diye konuştu.

        Kamu Denetçiliği Kurumunun her daim vatandaşın hizmetinde olduğunu kaydeden Akarca, "Bunu yaparken de hukuk devletinin gereği olarak idareye de iyi yönetim için rehberlik etmekteyiz. Yönetimin şeffaflığı, vatandaşa adil ve eşit davranması, kamu hizmetlerinin zamanında ve kaliteli şekilde sürdürülmesini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Kurumlarının, çocukların başvuru yapabileceği tek kurum olduğuna işaret eden Akarca, anne babaların onayına gerek olmaksızın başvuru yapılabildiğini aktardı.

        Kamu Başdenetçisi Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kurumumuza yıllık 15-20 bin arasında başvuru gelmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaş ile vatandaş arasındaki sorunlara bakmıyor. Vatandaşla devlet kurumları arasında bir aksama yaşandığında vatandaşımız bizlere başvurabilir. Esaslı bir inceleme yapıp 6 ay içinde karar vermekteyiz. Hiçbir aşamada vatandaşımızdan ücret alınmamaktadır. Vatandaşa ücretsiz hizmet veren bir kamu kuruluşuyuz. Mahkemelerimizin önemli bir iş yükünü de azaltıyoruz. İdari ve adli yargının alanına giren konular bize gelmektedir."

        Halkla buluşma toplantılarındaki amaçlarının hak arama kültürünün toplumda yerleşmesi olduğuna dikkati çeken Akarca, şunları kaydetti:

        "156 üniversitemizde ombudsman kulüplerimiz var. Bize çok çeşitli başvurular geliyor. Cezaevindeki hükümlü de başvuruyor, infaz koruma memuru da başvuruyor, belediye işçisi, hastanede çalışan, hemşire ya da doktor, özel okullarda okuyan öğrencilerimiz, kısaca yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın başvuruda bulunduğu kurumuz. Bazen bir kararımızla 100 bin kişinin sorunu çözülüyor. Kurumumuzun kararları bağlayıcı değil, ama hukuk devletinin yerleştiği, demokrasinin kökleştiği ülkelerde Kamu Denetçiliği Kurumunun kararları da mahkeme kararı kadar saygı görmekte ve uygulanmaktadır."

        Programda, Artvin Valisi Turan Ergün ile Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de konuşma yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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