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        TKDK Artvin'de 10 projeye 64 milyon hibe verecek

        Artvin Valisi Turan Ergün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III programı kapsamında kentte 10 projeye 64 milyon hibe verileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:50
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        TKDK Artvin'de 10 projeye 64 milyon hibe verecek
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        Artvin Valisi Turan Ergün, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III programı kapsamında kentte 10 projeye 64 milyon hibe verileceğini söyledi.

        Vali Ergün, valilik toplantı salonunda hibe desteği alan proje sahipleriyle bir araya geldi.

        Artvin'in TKDK desteklerinden yararlanması konusunda 1 yıllık geçmişinin olduğunu aktaran Ergün, "İlk seneye göre aldığımız destekler fena değil. Gelecek yıllarda daha iyi olacaktır. Dördüncü çağrı dönemi halen açık. Başvurular 18 Ağustos'a kadar devam ediyor. Destek almak isteyen arkadaşlarımız bu tarihe kadar projelerini hazırlayıp başvuru yapabilir." dedi.

        Artvin'den bugüne kadar toplam 35 proje başvurusu alındığını ve bunlardan 10'unun sözleşmeye bağlanarak desteklenmeye hak kazandığını dile getiren Ergün, "Desteklenen projelerin toplam yatırım tutarı 92 milyon lira. Sağlanacak hibe desteği ise 64 milyon liradır. ​​​​Bu kapsamda yatırımcılara bugüne kadar 15 milyon lira tutarında ön ödeme yapılmıştır" diye konuştu.

        Ergün, yatırımlar tamamlandığında Artvin’e 2 hayvancılık tesisi, 4 kırsal turizm tesisi, 1 su ürünleri üretim tesisi ile 3 arıcılık projesi kazandırılacağını kaydetti.

        Program sonunda Ergün, girişimcilere temsili olarak çeklerini verdi.

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        Galeri
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