        Artvin Haberleri

        Artvin'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı

        Artvin'de farklı meslek gruplarından oluşan Hopa Arama Kurtarma Derneğince (HOPAK) arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:27 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:38
        Artvin'de arama kurtarma tatbikatı yapıldı
        Artvin'de farklı meslek gruplarından oluşan Hopa Arama Kurtarma Derneğince (HOPAK) arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

        Merkeze bağlı Erenler köyünde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Ekipler, yıkılan binanın enkazındaki yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

        Güvenli alanda yönetim merkezi kurulan tatbikatta ulaşılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikatın tüm aşamaları AFAD yetkililerince yerinde izlenip değerlendirildi.

        HOPAK ekip lideri Emin Üçüncü, derneğin 2015'de Hopa'da yaşanan sel felaketinin ardından kurulduğunu hatırlatarak, arama kurtarma alanında yerel düzeyde bir kapasite oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Dernek gönüllülerinden Süleyman Sevimli ise, "Arkadaşlarımızla sahada birebir uygulama yaptık. Yaralıya ulaşma, çıkarma ve ambulansa teslim etme sürecini tüm prosedürlere uygun biçimde tamamladık. Zor ama keyifli bir çalışmaydı." dedi.

