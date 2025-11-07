Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Valisi Ergün, Arhavi'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

        Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi'de ziyaret ve incelemeler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Valisi Ergün, Arhavi'de ziyaret ve incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi'de ziyaret ve incelemeler yaptı.

        Kestanealan köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Vali Ergün, köyde yapılan asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

        Ergün, 1993'de Mardin'in Derik ilçesinde şehit olan Jandarma Asteğmen Mehmet Altanlar'ın annesi Meryem Altanlar'ı ziyaret etti. Şehit evinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Şehit annesiyle sohbet eden Ergün, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

        Vali Ergün, Yukarı Şahinler Dereiçi Mahallesi-Hopa Güvercinlik köyü bağlantı yolu ile Aşağı Şahinler Köyü girişindeki asfalt çalışmalarını da inceleyerek Arhavi Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Turgay Ataselim ile ilçedeki çalışmalara ilişkin görüşen Ergün, Kaymakamlıkta düzenlenen organize sanayi bölgesi toplantısına katıldı.

        Vali Ergün’e ziyaret ve incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz ile Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Artvin'de akaryakıt istasyonu çalışanına kamyonet çarptı
        Artvin'de akaryakıt istasyonu çalışanına kamyonet çarptı
        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı karayolu ul...
        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı karayolu ul...
        Artvin'de "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlen...
        Artvin'de "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlen...
        Artvin'de asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Artvin'de asayiş ve güvenlik basın bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir'den köylere ziyaret
        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir'den köylere ziyaret
        'Sakin şehir' Şavşat'ta sonbaharda renk cümbüşü
        'Sakin şehir' Şavşat'ta sonbaharda renk cümbüşü