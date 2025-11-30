Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor

        Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:55
        Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor
        Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Başoba köyünde bir bahçede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, örtü yangınını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

