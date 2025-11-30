Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor
Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Başoba köyünde bir bahçede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, örtü yangınını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
