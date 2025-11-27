Artvin'de silah kaçakçılığı operasyonu
Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A'nın (38) kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ile 1000 adet tabanca fişeği ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
