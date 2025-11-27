Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de silah kaçakçılığı operasyonu

        Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de silah kaçakçılığı operasyonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A'nın (38) kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ile 1000 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı

        Benzer Haberler

        Martıların deniz üstündeki dansı izleyenleri hayran bıraktı
        Martıların deniz üstündeki dansı izleyenleri hayran bıraktı
        Artvin'de zirai alanda yangın kısa sürede söndürüldü
        Artvin'de zirai alanda yangın kısa sürede söndürüldü
        İş makinesi alev alev yandı
        İş makinesi alev alev yandı
        Artvin'de iş makinesi alev aldı
        Artvin'de iş makinesi alev aldı
        Artvin'de denizde roket motoru bulundu
        Artvin'de denizde roket motoru bulundu
        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası
        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası