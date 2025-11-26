Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de denizde roket motoru bulundu

        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında denizde roket motoru bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de denizde roket motoru bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında denizde roket motoru bulundu.

        Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde tekne ile denize açılan balıkçılar, bir süre sonra deniz yüzeyinde metal cisim olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı bot gönderildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede cismin roket motoru olduğunu tespit etti.

        Patlama ya da tahrip riski bulunmadığı belirlenen motor, kontrollü şekilde kıyıya çıkartıldı.

        Öte yandan, balıkçıların roket motorunu bulma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası
        Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası
        Ardanuç'ta 80 yıllık değirmen geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor
        Ardanuç'ta 80 yıllık değirmen geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor
        Artvin'de "Kadına yönelik şiddetle mücadelede bizde varız" programı düzenle...
        Artvin'de "Kadına yönelik şiddetle mücadelede bizde varız" programı düzenle...
        Artvin'de dağ keçileri sürüsü ilk kez bu kadar kalabalık görüntülendi
        Artvin'de dağ keçileri sürüsü ilk kez bu kadar kalabalık görüntülendi
        AK Parti Kadın Kollarından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarar...
        AK Parti Kadın Kollarından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarar...
        Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil, 2 aracın daha zarar görmesi...
        Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil, 2 aracın daha zarar görmesi...