        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil, 2 aracın daha zarar görmesine neden oldu

        Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alması sonucu park edilmiş 2 araçta hasar oluştu.

        Giriş: 24.11.2025 - 18:02 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:02
        Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil, 2 aracın daha zarar görmesine neden oldu
        Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alması sonucu park edilmiş 2 araçta hasar oluştu.

        M.Y. idaresindeki otomobil, Kuledibi Mahallesi'nde seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurarak araçtan çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki yolcu minibüsü ile bir otomobile sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 2 otomobil kullanılmaz hale geldi, yolcu minibüsünde ise maddi hasar oluştu.

