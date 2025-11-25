Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de "Kadına yönelik şiddetle mücadelede bizde varız" programı düzenlendi

        Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede bizde varız" konulu program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:58 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de "Kadına yönelik şiddetle mücadelede bizde varız" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede bizde varız" konulu program düzenlendi.

        İl Müdürlüğündeki salonunda, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yapılan programda, kentte kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları ve yapılması gerekenler anlatıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kurumsal mekanizmalarla değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak duyarlılığıyla mümkün olacağını söyledi.

        Devletin kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü bir yasal ve kurumsal altyapı oluşturduğunu belirten Öz, "İlgili kanunlar, kolluk kuvvetleri, sosyal hizmet merkezleri, kadın konukevleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri bu alanda hızlı ve koordineli şekilde çalışıyor. Ancak şiddetin önlenmesinde tüm bu mekanizmalar kadar önemli bir diğer unsur da toplumun her kesiminde farkındalığın artırılmasıdır." dedi.

        Vali Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün de kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumun ortak duyarlılığıyla mümkün olacağını ifade etti.

        Artvin Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Gamze Sezgin Özay'ın da sunum yaptığı program, müzik dinletisi ve turuncu ağaç farkındalık etkinliği ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Artvin'de dağ keçileri sürüsü ilk kez bu kadar kalabalık görüntülendi
        Artvin'de dağ keçileri sürüsü ilk kez bu kadar kalabalık görüntülendi
        AK Parti Kadın Kollarından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarar...
        AK Parti Kadın Kollarından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarar...
        Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil, 2 aracın daha zarar görmesi...
        Artvin'de seyir halindeyken alev alan otomobil, 2 aracın daha zarar görmesi...
        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, mezun olduğu Artvin Çoruh Üniversitesi'nde...
        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, mezun olduğu Artvin Çoruh Üniversitesi'nde...
        Artvin Valisi Ergün'den 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti
        Artvin Valisi Ergün'den 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti
        Doğu Karadeniz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Doğu Karadeniz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı