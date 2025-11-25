AK Parti Kadın Kollarından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

Artvin'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında basın açıklaması düzenlendi.

Yurt genelinde eş zamanlı yapılan basın açıklaması için partililer, AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda bir araya geldi.

AK Parti Artvin Kadın Kolları Başkanı Dilek Alkan burada yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir iyi niyet beyanından ibaret olmadığının, bilakis AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikası olduğuna vurgu yapan Alkan, şöyle konuştu:

"2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık."