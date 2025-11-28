Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de "Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Artvin Çoruh Üniversitesi ile AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğinde "Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Giriş: 28.11.2025 - 14:27 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:27
        Artvin'de "Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Artvin Çoruh Üniversitesi ile AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğinde "Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

        Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Erasmus+ programı kapsamında yürütülen projelere ilişkin güncel bilgiler, başvuru süreçleri, proje yapıları ve projelerin üniversitelere sağlayabileceği katkılar ele alındı.

        Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Sözbilir, üniversitenin uluslararası hedefleri ve akademik kapasitesini geliştirme amacı doğrultusunda Erasmus+ programının büyük önem taşıdığını söyledi.

        Sözbilir, Erasmus+ programının eğitim ve araştırmada kaliteyi yükseltmeyi, kurumların uluslararası iş birliğini geliştirmeyi ve yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla fırsatlar sunduğunu kaydetti.

        Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Daire Başkanı Dr. Rana Kasapoğlu Önder de teknolojik dönüşümün eğitim ve iş dünyasını hızla yeniden şekillendirdiğini belirterek, yapay zeka, otomasyon ve yeşil dönüşümün geleceğin mesleklerine yön veren en güçlü unsurlar haline geldiğini söyledi.

        Önder, bilimsel araştırmalardan günlük yaşama kadar pek çok alanda dijital araçlar ve yapay zeka desteği olmadan ilerlemenin artık mümkün olmadığını ifade etti.

        İklim değişikliğinin de göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğunu vurgulayan Önder, bu nedenle iş yapış biçimlerinin, mesleklerin ve eğitim içeriklerinin yeniden düzenlenmesinin zorunlu hale geldiğini kaydetti.

        Erasmus+ projeleriyle yapay zeka, otomasyon ve yeşil dönüşümün sürecinde ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesine ve yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılabileceğini aktaran Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Önümüzde belirgin şekilde duran ihtiyaca Erasmus ile cevap vereceğiz. Çünkü Erasmus yalnızca herkesin bildiği yönüyle öğretim elemanı, personel, öğrenci, öğretmen veya gençlik çalışanı hareketliliğinden ibaret bir program değil. Aynı zamanda kurumlar arası iş birliklerini güçlendiren, yeni ortaklıklar kuran ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu müfredat geliştirme, uzaktan eğitim modülleri hazırlama gibi çalışmalara hibe desteği sağlayan kapsamlı bir program."

        Türkiye'de 678 proje ile başvuru yapıldığını ve bunların 51'inin kabul edildiğini ifade eden Önder, "Fakat potansiyelimiz bu değil. Zaten bunu bildiğimiz için de biz özellikle bütün üniversitelerimiz kapsamındaki bu çalışmaları hızlandırmaya çalışıyoruz. Projeleri yapmak zor değil. Merkezi projeleri yapmak, böyle gözle büyütüldüğü kadar zor değil. Zaman gerektiren bir süreç. O yüzden şimdiden çalışmalara başlamak lazım" dedi.

        Toplantı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı uzmanlarınca yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından sona erdi.

