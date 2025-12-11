Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 22:11 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        C.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçeye bağlı Karlı köyünde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile beraberindeki S.K, O.K ve B.G. yaralandı.

        Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Artvin'de hedef en az 500 kişiyi sigarayı bıraktırmak
        Artvin'de hedef en az 500 kişiyi sigarayı bıraktırmak
        Artvin'de sigara bırakanlara teşekkür belgesi verildi
        Artvin'de sigara bırakanlara teşekkür belgesi verildi
        Artvin balının tanıtımına ilişkin toplantı yapıldı
        Artvin balının tanıtımına ilişkin toplantı yapıldı
        Artvin'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        Artvin'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım, alt yapı antrenörleriyle bir araya geld...
        Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım, alt yapı antrenörleriyle bir araya geld...
        Yatağa bağımlı lizensefali hastası kızlarına ömürlerini adadılar
        Yatağa bağımlı lizensefali hastası kızlarına ömürlerini adadılar