Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde sigaranın zararlarına dikkat çekildi

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde, "Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.



Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki merkezde hafta sonunu değerlendirmek isteyen doğa severler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.



Artvin Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi ekipleri de "Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında kayak merkezinde stant kurarak, broşür dağıttı.



Program kapsamında bir grup snowboard tutkunu ise sigaranın zararlarına dikkati çekmek amacıyla "Artvin'in dumanı kendine yeter, başka dumana ihtiyaç yok" yazılı pankart açarak, kaydıkları pistte gösteri sundu.



İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan, gazetecilere, sigarayla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.



Atabarı Kayak Merkezi'ndeki yoğunluğu fırsat bilerek etkinliği burada yaptıklarını anlatan Arslan, "Amacımız vatandaşlarımıza sigaranın sağlık, sosyal ve ekonomik zararlarını anlatmak, bırakma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapmak ve toplumsal bilinç oluşturmaktır." dedi.



Arslan, etkinlik kapsamında çeşitli görsel ve kültürel çalışmalar yapıldığına işaret ederek, sigarayla mücadelede toplumsal duyarlılığın önemli olduğunu kaydetti.













