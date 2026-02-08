Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde sigaranın zararlarına dikkat çekildi

        Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde, "Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 16:34 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde sigaranın zararlarına dikkat çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde, "Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki merkezde hafta sonunu değerlendirmek isteyen doğa severler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

        Artvin Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi ekipleri de "Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında kayak merkezinde stant kurarak, broşür dağıttı.

        Program kapsamında bir grup snowboard tutkunu ise sigaranın zararlarına dikkati çekmek amacıyla "Artvin'in dumanı kendine yeter, başka dumana ihtiyaç yok" yazılı pankart açarak, kaydıkları pistte gösteri sundu.

        İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan, gazetecilere, sigarayla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Atabarı Kayak Merkezi'ndeki yoğunluğu fırsat bilerek etkinliği burada yaptıklarını anlatan Arslan, "Amacımız vatandaşlarımıza sigaranın sağlık, sosyal ve ekonomik zararlarını anlatmak, bırakma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapmak ve toplumsal bilinç oluşturmaktır." dedi.

        Arslan, etkinlik kapsamında çeşitli görsel ve kültürel çalışmalar yapıldığına işaret ederek, sigarayla mücadelede toplumsal duyarlılığın önemli olduğunu kaydetti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz

        Benzer Haberler

        Artvin'de 29. Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı
        Artvin'de 29. Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı
        Artvin'de 300 yıllık kar üstü karakucak geleneği yaşatılıyor
        Artvin'de 300 yıllık kar üstü karakucak geleneği yaşatılıyor
        Kar üstünde Karakucak Güreşi heyecanı başladı
        Kar üstünde Karakucak Güreşi heyecanı başladı
        Danıştay kararı Karadeniz'de atmaca geleneğini tartışmaya açtı
        Danıştay kararı Karadeniz'de atmaca geleneğini tartışmaya açtı
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Artvin'de deprem ve afetler hakkında bilgilendirme etkinliği yapıldı
        Artvin'de deprem ve afetler hakkında bilgilendirme etkinliği yapıldı