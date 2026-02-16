Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Vefat eden eski milli kadın futbolcu Nurcan Çelik, Artvin'de toprağa verildi

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski futbolcularından ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Nurcan Çelik, memleketi Artvin'in Şavşat ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vefat eden eski milli kadın futbolcu Nurcan Çelik, Artvin'de toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski futbolcularından ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Nurcan Çelik, memleketi Artvin'in Şavşat ilçesinde toprağa verildi.


        İstanbul'da yaşamını yitiren Çelik'in cenazesi, memleketi Şavşat ilçesine getirildi.

        İlçe merkezindeki Armutlu Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Çelik'in ailesi ve yakınları, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü ile vatandaşlar katıldı.

        Çelik'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil hakim karşısında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi

        Benzer Haberler

        Artvin'in karla kaplı Maden köyü fotoğraf tutkunlarını ağırladı
        Artvin'in karla kaplı Maden köyü fotoğraf tutkunlarını ağırladı
        Karlar altındaki doğal yaşam Maden köyünde sanatla buluştu
        Karlar altındaki doğal yaşam Maden köyünde sanatla buluştu
        Artvin'de seyir halindeki araç alev aldı
        Artvin'de seyir halindeki araç alev aldı
        Artvin'de yeni evlenen ve evlilik aşamasındaki çiftlere ailenin önemi anlat...
        Artvin'de yeni evlenen ve evlilik aşamasındaki çiftlere ailenin önemi anlat...
        Artvin'de kıraathaneye kumar baskını
        Artvin'de kıraathaneye kumar baskını
        Karla kaplı köy yolunda hasta, paletli ambulansla taşındı
        Karla kaplı köy yolunda hasta, paletli ambulansla taşındı