Artvin'de beton mikserinin devrildiği kazada sürücü yaralandı

Artvin'de beton mikserinin devrildiği kazada1 kişi yaralandı. Yaşar Gümüş (24) idaresindeki 34 TJ 5601 plakalı beton mikseri, Artvin-Erzurum kara yolunun Kalburlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

