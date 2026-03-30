Artvin'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Artvin'in Borçka ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. H.C.Y. (25) idaresindeki 06 DE 916 plakalı otomobil, Alacak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, Borçka Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.