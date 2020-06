Artvin’de bu kez kene paniği yaşanıyor Korona virüs paniğinin ardından ilde görülen 11 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası yöre halkını tedirgin ediyor

Havaların ısınmasıyla birlikte Sivas, Tokat, Giresun ve Gümüşhane'nin ardından Artvin'de de kene vakaları artmaya başladı. Yüksek riskli bölgeler arasında yer alan Artvin’de şuana kadar 11 vakaya rastlanırken, yetkililer vatandaşları kene tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Artvin’de ısınan havalarla birlikte kene vakalarında artış meydana geldi. Covid19’u yanı sıra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadele edilen kentte, KKKA tanısı konuşmuş hasta sayısı, bugün itibariyle 11’e yükseldi. Bu kişilerden 8’i taburcu olurken, 3’ünün tedavisi ise devam ediyor.

Yüksek riskli bölgeler arasında yer alan mesire ve piknik alanların kullanan vatandaşlar ve tarım faaliyetlerinde bulunan çiftçiler dikkatli olması ve tedbirleri elden bırakmaması konusunda Artvin İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğünden açıklama geldi.

Artvin’in risk bölgeler arasında olduğunu ifade eden Tarım İl Müdürü Dursun Okur, şuana kadar 11 kene vakası olduğunu ifade etti. Okur, “üretim yapılması için alanlara çıkmak zorundayız. Riski minimize etmek adına araziye çıkıldığı zaman. Çorapların içine elbiselerini tepilmesini akşam eve gelindiği zaman ise muhakkak üzerlerini kontrol edilmesi gerekiyor” dedi. Her an gibi vaka görüldüğünde direk kendilerinin müdahale etmemesi konusunda uyaran Okur, "Bu tür durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna baş vurulması gerekmektedir" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İrfan Akalın ise yaptığı yazılı açıklamada, Artvin'de KKKA tanısı almış hasta sayılarına değinerek “2020 yılında ilk KKKA tanısı nisan ayında konuldu ve bu güne kadar toplam hasta sayımız 11’e yükseldi. Hastalarımızın 4’ü Yusufeli ilçemizde, 3’ü Ardanuç ilçemizde, 3’ü il merkezinde, 1 hastamız ise Şavşat ilçemizde tespit edildi. Bu hastalarımızdan 8’i şifa ile taburcu olurken, 3 hastamızın tedavileri devam etmektedir. Hastalığın seyrinde en önemli nokta erken tanı ve tedavi aşamasıdır. Hastalığa ne kadar erken tanı koyup tedaviye başlanılırsa hastalarımızın iyileşme ihtimali o oranda arttığını, tüm vatandaşlarımızdan keneyi önemsemelerini, ‘kene bana bir şey yapmaz’ anlayışından vazgeçmelerini, kişisel koruyucu önlemlere riayet etmelerini, herhangi bir belirti olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Çiftçilik yapan Erkan Gürses keneden korunmak için, havanın durumuna göre çizme yada uzun çorap giydiklerini ifade ederek “Kesinlikle kısa şortla falan çıkmıyoruz. Onun dışında ot falan oldu mu herkes uzun kollu giyiyor. Zaten her gün anne, baba herkes kontrol eder bakar vücudun da herhangi bir parazit varsa ona göre direk sağlık ocağına yada hastaneye gidiyoruz” dedi.

