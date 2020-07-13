Artvin´de sel; 1 kişi öldü, 3 kayıp aranıyor (3)

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYIP 3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelanda kayıp olarak aranan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Toprak altında kalan araçtan Mustafa (53) ile Müşerref (49) Sönmez çifti ile oğulları Salih'in (16) cenazeleri ekipler tarafından çıkarılarak, Yusufeli İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Selçuk BAŞAR

2020-07-13 14:26:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.