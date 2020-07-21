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Artvin Karagöl’deki yapının gerçeği ortaya çıktı Şavşat Karagöl’deki inşaat tepki çekmeye devam ediyor

İHA

Doğa harikası Şavşat Karagöl'ün kenarına yapılan ve tepki gören inşaatın nedeni ortaya çıktı.

Artvin Karagöl’deki yapının gerçeği ortaya çıktı Şavşat Karagöl’deki inşaat tepki çekmeye devam ediyor

Doğa harikası Şavşat Karagöl’ün kenarına yapılan ve tepki gören inşaatın nedeni ortaya çıktı.
Artvin'in 'Sakin Şehir' unvanlı ilçesi Şavşat'a 25 kilometre uzaklıkta ve Sahara Milli Park içerisinde yer alan Karagöl, doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor. İtalya'nın Milano kentinde, 2123 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan ilçeye, şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.
Şavşat Karagöl bu güzel güzelliğiyle değil kenarında yapılan inşaatla gündemde. Dogˆal ve Tarihi Değerleri Koruma Dernegˆi Bas¸kanı Doc¸. Dr. Cos¸kun Eru¨z, Şavşat Karagöl’ün kenarında yapılan yapıya tepki gösterdi.
Erüz, yaptığı açıklamada, "Milli Parkların görevi turizm yapmak, korunan alanlarda turizm yatırımı degˆildir, olmamalıdır. Korunan alanlarda, ucu ac¸ık yapılas¸ma kitle turizmi, yogˆun insan hareketi ve baskısı olus¸turacak turizm alanı olus¸turmak, turizm tesisi yaparak korunan alanların altyapı ve u¨st yapı ic¸in tahrip olmasına sebep olmak Milli Parkların asli görevleri değildir. Milli Parkların go¨revi ormanları, meraları nitelikli dogˆa alanlarını, koruma alanı adı altında tescilleyip turizm alanlarına do¨nu¨s¸tu¨rme olmamalıdır.
Kurum ya asli go¨revi, uzmanlıgˆı olan su¨rdu¨ru¨lebilir koruma go¨revine do¨nmeli yada koruma go¨revinden c¸ekilmelidir. S¸avs¸at ve Borc¸ka Kara Go¨ller sadece Artvin degˆil, tu¨m Dogˆu Karadeniz ve Tu¨rkiye'nin mutlak korunması ve her tu¨rlu¨ yapılas¸maların go¨l kıyısı ve etkiles¸im koruma zonu dıs¸ında planlanması gereken, c¸ok o¨zel sucul ve karasal ekosistemler ve de dogˆa alanlarıdır. Kara go¨llere yazık etmeyiniz lu¨tfen" ifadelerini kullandı.

Gölün kenarındaki eskiyen bina yenilendi
Öte yandan alınan bilgilere göre, 195060'larda burada mevcut bir misafirhane olduğu, Rize Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün de eskiyen bu binayı yenilediği bildirildi. Yenilenen binanın projesinde ise tamamen ağaçtan kaplanarak doğaya uygun şekilde yapıldığı öğrenildi.

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