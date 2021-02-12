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Karadeniz’de yetişen kardelen çiçeğinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

İHA

Karadeniz’de yetişen kardelen çiçeğinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Artvin’de doğada kendiliğinden yetişen “Karadeniz kardeleni” belirlenen kotalardan fazla toplanması nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
İlaç sanayinde özelliklede çocuk felci, Alzheimer hastalıklarını tedavisinde kullanılan soğanlı bir bitki türü olan kardelen çiçeği bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından toplanarak satılıyor.
Türkiye’nin pek çok yerinde toplanması yasak olmasına rağmen Artvin’de belli kotalarda toplanmasına izin verilen kardelen çiçeği, bu kotaların üzerinde toplanınca nesli tükenme tehlikesi yaşıyor.
Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, doğadan toplamadan vazgeçilip, kardelen bahçeleri kurularak kültür şeklinde bunu yetiştirip Avrupa’ya ihraç edilmesi gerektiğini vurguladı. Tüfekçioğlu, kardelen çiçeğinin güzelliğinin yanı sıra ilaç sanayide de kullanılan önemli bir bitki olduğunu ifade etti. Tüfekçioğlu, “Doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara, Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılıyor. İhracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince işlem yapılıyor. Belirlenen kotaların üzerinde kardelen çiçeği toplayan kişilere 20 bin lira ile 100 bin lira arasında değişen para cezası uygulanıyor” diye konuştu.

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