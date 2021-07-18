Artvin’de baraj gölleri turizme kazandırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de baraj gölleri turizme kazandırılıyor

İHA

Artvin’de baraj gölleri turizme kazandırılıyor

Artvin’de Çoruh nehri üzerinde bulunan Borçka barajı gölünde tekne turları, bayramda hizmet vermeye başlayacak.
Artvin’de Çoruh nehri üzerinde 2007'de hizmete giren ve temelden 146 metre yükseklinde, 419 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Borçka Baraj gölü turizme açılıyor. Artvin Valiliği tarafından İbrikli Köyü mevkiinde karayolu üzerinde yapılan iskele tamamlandı. İki tekne olmak üzere 74 kişi kapasiteye sahip teknelerle Çoruh vadisi boyunca, geziler düzenlenecek.
Bayramın ikinci günü hizmet vermeye başlayacak olan tekneler, Artvin’de çalışan basın mensupları ve turizm temsilcilerine tanıtıldı. Artvin valisi Yılmaz Doruk eşliğinde yapılan toplantıda basın mensupları ve turizm temsilciler tekne turlarına katılarak, çalışmaları yerinde incelediler.
“Artvin farklı güzellikleriyle de önce çıkan bir ilimiz”
Bugün Artvin’in yoğunlaştığı turizm döneminde bir araya geldik diyen Artvin Valisi Yılmaz Doruk, “Artvin farklı yönleriyle Doğu Karadeniz öne çıkan illerinden biri olduğunu söyledi. Doruk, “yeşili, tabiat güzelliği ilaveten Artvin’ has güzellikleriyle de önce çıkan bir bölgemiz diyerek konuşmasını şu şekilde tamamladı, “bizde Artvin in bu özelliklerinden yola çıkarak Çoruh nehrini esas alarak bir takım projeler geliştirdik. Bu projelerinin başlangıç noktası olan İbrikli iskelelerinin bulunduğu yerdeyiz. Borçka barajı gölü üzerinde tekne gezintilerinin yapıldığı doğal güzel bir ortamda iskeleleriyle sosyal alanlarıyla faaliyete geçirdiğimiz noktadayız. Yazın sıcağından uzaklaştığımız, nemden uzak serinleyeceğimiz ve su üzerinde gezinti yapağımız bir yer” olduğunu söyledi.
İskele Koordinatörü Suat Çelik ise, “Borçka baraj gönünün üzerinde İbrikli iskelesi var. İki adet teknemiz var. Birinci teknemiz 47 kişilik ikinci teknemiz 27 kişilik. Bayramın ikinci gününde itibaren bu teknelerimiz hizmetten vermeye başlayacak. Her saat başı teknemiz hareket edecek. İki etap var. Birinci etabımız Murgul vadisine doğru gidiyor, yaklaşık 45 dakika sürüyor. İkinci etabımız ise Artvin marina dediğimiz , iskeleye doğru devam ediyor. Burasıda 45 dakika sürüyor. Konutlarımızın ikisinden birini tercih etme şansları var. Bu vadi boyunca farklı güzellikleri görüp, gezinti yapabilecekler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vinçle tanker arasında sıkışan otomobilden hafif sıyrıkla kurtuldular
YEREL HABERLER Vinçle tanker arasında sıkışan otomobilden hafif ...
Tünelde içinde kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Feci kazadan şans eseri yaralı kurtuldular
YEREL HABERLER Tünelde içinde kaza anı güvenlik kamerasına ...
Artvin’de tünel içinde kazada facia uzuz atlatıldı
YEREL HABERLER Artvin’de tünel içinde kazada facia uzuz atlatıldı
Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı