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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak oyun makineleri ele geçirildi

İHA

Sarp Sınır Kapısı'nda kaçak oyun makineleri ele geçirildi

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen oyun makineleri ele geçirildi.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Türkiye vatandaşı M.H’nin kullandığı tırda arama yaptı. Arama hangarına sevk edilen ve XRay taramasından geçirilen tırın çeşitli yerlerine gizlenmiş 51 adet 8 delikli jeton oyun makinesi aksamı bulundu. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca tır şoförü hakkında adli işlem başlatıldı. Piyasa değerinin yaklaşık 33 bin lira olduğu belirlenen gümrük kaçağı ürünlere ve tıra el kondu.

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