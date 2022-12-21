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Artvin kuraları çekiliyor! TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

Tarihin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen Artvin TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi, 21 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek kura çekilişinin ardından yayınlanıyor. İşte, 2+1 ve 3+1 Artvin TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...

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  • Artvin TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 4.etap kura çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından 5.etap takvimi yayınlandı. 21 Aralık Çarşamba günü TOKİ Artvin kura çekilişi sonuçları açıklanacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 konut için TOKİ Artvin kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanacak. İşte, TOKİ Artvin kura çekimi canlı yayın ve kura çekilişi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı...
  • Artvin TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ KURA ÇEKİMİ ARTVİN'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    21 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan TOKİ Artvin kura çekimi sonrasında 500 konutun hak sahibinin belirlenecek.
  • Artvin TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Artvin kura çekimi, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema'da 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da gerçekleştiriliyor.
  • Artvin TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Yozat sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    ARTVİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
  • Artvin TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ ARTVİN KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    TOKİ Artvin kura çekimi,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

    TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Artvin TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    4.ETAP KURALI TAMAMLANDI!

    Tarihin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının 19 Aralık Pazartesi günü itibarıyla tamamlandığını resmî sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Artvin TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    BEŞİNCİ ETAP KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

    Beşinci etap TOKİ kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak.

    20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize’den başlayan beşinci etap TOKİ kura çekilişi 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
  • Artvin TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    12 ilde gerçekleştirilecek  TOKİ kura çekimi ile 44 bin 303 konutun hak sahibi belirlenecek. İşte, 5. etap TOKİ kura çekilişi tarihleri...

    20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

    20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

    21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

    22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut
  • Artvin TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

    23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

    24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

    2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
  • Artvin TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

    6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

    7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

    10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut
  • Artvin TOKİ kura çekimi CANLI YAYIN İZLE | 2022 TOKİ Artvin kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

    KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

    4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

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